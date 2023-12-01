Крижаний дощ, сніг і потепління до +16: якою буде погода на вихідних в Україні (карта)

У перші суботу — неділю грудня українців подекуди турбуватиме крижаний дощ і ожеледиця, а потім — штормовий вітер, попереджають синоптики.

Протягом вихідних, 2 та 3 грудня, в Україні в різних регіонах пануватиме контрастна погода. У деяких областях ітиме сніг і крижаний дощ, тоді як в інших очікується до 16 градусів тепла. Про деталі погодних умов у перші вихідні грудня розповіла синоптикиня Наталя Діденко у дописі Facebook. На картах погоди від "Укргідрометцентру" можна побачити, як змінюється значення температури та що чекає на українців у понеділок 4 грудня.

Погода в Україні 2 — 3 грудня — прогноз синоптикині Наталії Птухи

Над територією України панує атмосферний фронт, який протягом двох — трьох днів зміщуватиметься в протилежних напрямках і цим визначатиме зміну погодних умов, розповіла Діденко.

Про особливості погоди на вихідних також розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха. У коментарі порталу "24 Канал" вона пояснила, що атмосферний фронт стане причиною різних опадів у різних регіонах країни. Зокрема, на заході він викличе сніг, ожеледицю, тоді як на півдні буде сухо й тепло.

Крім південних областей, потеплішає також у Закарпатській області, наголосила Птуха. Також зауважила, що через не надто зимові температури в деяких регіонах буде навіть туман.

"Атмосферний фронт — це умовна лінія, яка завжди розділяє холодну й теплу повітряну масу. Тому над Півднем України тепла повітряна маса, а над Заходом і Північчю — холодніша. Південь — це взагалі величезна історія, там уночі +5…+12 градусів тепла, а вдень — +9…+16 градусів. Ну зовсім не грудневі температури, але ось початок такий", — додала синоптикиня в коментарі.

Погода в Україні 2 — 3 грудня — прогноз синоптикині Наталки Діденко

2 грудня атмосферний фронт нависатиме над західними та північними областями. Тому середня температура повітря коливатиметься в межах від -3 до +3 градусів. Однак денні температури будуть кращими:

у Центрі — від +1 до +7 градусів;

на Сході — від +4 до +9, але на Харківщині — близько нуля градусів;

на Півдні — від +10 до +16;

на Заході — від -1 до +1 (згідно з даними державної синоптичної служби).

На карті погоди, опублікованій "Укргідрометцентром", можна побачити, що в західних і північних областях слід очікувати на сніг, мокрий сніг. Тоді як на Півдні — дощ.

Погода в Україні 2 грудня

Окремо Діденко сказала кілька слів щодо Києва — у столиці можливий крижаний дощ, крім традиційного снігу й дощу. На дорогах буде небезпечно — слизько, налипання мокрого снігу.

3 грудня атмосферний фронт дещо зміститься — спершу рухатиметься на північ, потім — на південь, показують дані порталу Windy. Синоптикиня зробила такий погодний прогноз:

у Центрі — від +2 до +8 градусів;

на Сході — від +10 до +15 (Дніпропетровщина, Полтавщина);

на Півдні та Заході — близько нуля.

Також вказується, що українців може очікувати штормовий вітер із поривами до 15-20 м/с.

Погода в Україні 3 грудня

Водночас у понеділок, 4 грудня, як свідчить Windy, на всій території України середня температура може вирівнятися. Зокрема, на Півдні температура впаде до +2 градусів. У решті областей очікується від -2 до -4 градусів морозу.

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Нагадуємо, 26 листопада над Півднем України пронісся ураган, який зламав лінію електропередач і завалив снігом дороги. Тоді ж біля західного берега окупованого Криму помітили хвилі висотою близько 8-10 метрів.