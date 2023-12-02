Не змогли самі вибратися: на Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку (фото, відео)
За даними ДСНС, під час руху дамбою трактор з'їхав у річку Черемош. До місця події було направлено рятувальників.
У Коломийському районі Івано-Франківської області трактор із двома людьми впав у річку. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Івано-Франківській області у Facebook 2 грудня.
Повідомляється, що інцидент стався в селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади.
Під час руху дамбою трактор допустив з'їзд у річку Черемош. У кабіні перебували двоє людей.
Як зазначають у ДСНС, через сильну течію люди не змогли самостійно покинути кабіну трактора. На місце події прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів.
Рятувальники допомогли людям дістатися берега, де їх оглянули медики. Про стан потерпілих не повідомляють.
Нагадаємо, 1 грудня в Дарницькому районі Києва впав будівельний кран і пошкодив трубопровід. Унаслідок інциденту затопило вулицю Ревуцького, перекрито рух транспорту. Через падіння крана прорвало трубопровід.
Раніше, 28 листопада, у поліції повідомили, що в Запоріжжі двоє підлітків заблукали під час прогулянки. Один із них упав у річку, з якої довго не міг вибратися самостійно.