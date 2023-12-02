Не змогли самі вибратися: на Прикарпатті трактор із двома людьми впав у річку (фото, відео)

За даними ДСНС, під час руху дамбою трактор з'їхав у річку Черемош. До місця події було направлено рятувальників.

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У Коломийському районі Івано-Франківської області трактор із двома людьми впав у річку. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Івано-Франківській області у Facebook 2 грудня.

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Повідомляється, що інцидент стався в селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади.

Під час руху дамбою трактор допустив з'їзд у річку Черемош. У кабіні перебували двоє людей.

Як зазначають у ДСНС, через сильну течію люди не змогли самостійно покинути кабіну трактора. На місце події прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів.

Рятувальна операція на річці Черемош Рятувальна операція на річці Черемош Рятувальна операція на річці Черемош

Рятувальники допомогли людям дістатися берега, де їх оглянули медики. Про стан потерпілих не повідомляють.

Рятувальники допомогли потерпілим дістатися до берега

Нагадаємо, 1 грудня в Дарницькому районі Києва впав будівельний кран і пошкодив трубопровід. Унаслідок інциденту затопило вулицю Ревуцького, перекрито рух транспорту. Через падіння крана прорвало трубопровід.

Раніше, 28 листопада, у поліції повідомили, що в Запоріжжі двоє підлітків заблукали під час прогулянки. Один із них упав у річку, з якої довго не міг вибратися самостійно.