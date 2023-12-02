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Украина

Не смогли сами выбраться: на Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку (фото, видео)

Спасатели, река, Черемош, трактор, падение, Ивано-Франковская область, фото
Фото: ГСЧС | Спасатели помогли потерпевшим добраться до берега

По данным ГСЧС, во время движения по дамбе трактор съехал в реку Черемош. К месту происшествия были направлены спасатели.

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В Коломыйском районе Ивано-Франковской области трактор с двумя людьми упал в реку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госсудасвенной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в Ивано-Франковской области в Facebook 2 декабря.

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Сообщается, что инцидент произошел в селе Горишне Залучье Снятинской территориальной громады.

Во время движения по дамбе трактор допустил съезд в реку Черемош. В кабине находились двое людей.

Как отмечают в ГСЧС, из-за сильного течение люди не смогли самостоятельно покинуть кабину трактора. На место происшествия прибыли спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов.

Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор Fullscreen
Спасательная операция на реке Черемош
Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор Fullscreen
Спасательная операция на реке Черемош
Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор Fullscreen
Спасательная операция на реке Черемош
Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор
Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор
Спасатели, Черемош, Прикарпатье, река, трактор

Спасатели помогли людям добраться до берега, где их осмотрели медики. О состоянии потерпевших не сообщается.

Спасатели помогли потерпевшим добраться до берега

Напомним, 1 декабря в Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод. В результате инцидента затопило улицу Ревуцкого, перекрыто движение транспорта. Из-за падения крана прорвало трубопровод.

Ранее, 28 ноября, в полиции сообщили, что в Запорожье двое подростков заблудились во время прогулки. Один из них упал в реку, из которой долго не мог выбраться самостоятельно.