У Києві жінка викинула з вікна сьомого поверху цуценя: що сталося
Собака пролетів сім поверхів на Оболоні. Його власниця тепер може провести за ґратами до п’яти років.
Мешканка столиці викинула з вікна сьомого поверху цуценя. Їй вже повідомили про підозру. Деталями справи 4 грудня поділилась пресслужба поліції Києва.
Неназвана жителька Оболонського району подзвонила у поліцію та розповіла, як бачила, що з вікна викинули цуценя. Вона пояснила, що інцидент стався на вулиці Архипенка.
Чергові правоохоронці одразу виїхали на місце. Як з’ясувалось, 29-річна уродженка Херсонщини дійсно викинула з сьомого поверху собаку.
"Від отриманих травм цуценя загинуло", — передала пресслужба відомства.
Собаці було два місяці. Жінка придбала його на місцевому ринку — "для себе".
Слідчі невдовзі з’ясували, що порушницю вже обвинувачують за іншою статтею — про грабіж під час воєнного стану. Тепер їй повідомили ще й про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.
"Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", — пояснили у поліції.
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