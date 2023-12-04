У Києві жінка викинула з вікна сьомого поверху цуценя: що сталося

Собака пролетів сім поверхів на Оболоні. Його власниця тепер може провести за ґратами до п’яти років.

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Мешканка столиці викинула з вікна сьомого поверху цуценя. Їй вже повідомили про підозру. Деталями справи 4 грудня поділилась пресслужба поліції Києва.

Неназвана жителька Оболонського району подзвонила у поліцію та розповіла, як бачила, що з вікна викинули цуценя. Вона пояснила, що інцидент стався на вулиці Архипенка.

Чергові правоохоронці одразу виїхали на місце. Як з’ясувалось, 29-річна уродженка Херсонщини дійсно викинула з сьомого поверху собаку.

"Від отриманих травм цуценя загинуло", — передала пресслужба відомства.

Собаці було два місяці. Жінка придбала його на місцевому ринку — "для себе".

Слідчі невдовзі з’ясували, що порушницю вже обвинувачують за іншою статтею — про грабіж під час воєнного стану. Тепер їй повідомили ще й про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

"Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", — пояснили у поліції.

Нагадаємо, у Київській області сталася аварія — зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП госпіталізували трьох постраждалих.

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