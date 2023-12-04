В Киеве женщина выбросила из окна седьмого этажа щенка: что произошло

Собака пролетела семь этажей на Оболони. Ее владелица теперь может провести за решеткой до пяти лет.

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Жительница столицы выбросила из окна седьмого этажа щенка. Ей уже сообщили о подозрении. Деталями дела 4 декабря поделилась пресс-служба полиции Киева.

Неназванная жительница Оболонского района позвонила в полицию и рассказала, как видела, что из окна выбросили щенка. Она объяснила, что инцидент произошел на улице Архипенко.

Дежурные правоохранители сразу выехали на место. Как выяснилось, 29-летняя уроженка Херсонщины действительно выбросила с седьмого этажа собаку.

"От полученных травм щенок погиб", — передала пресс-служба ведомства.

Собаке было два месяца. Женщина приобрела ее на местном рынке — "для себя".

Следователи вскоре выяснили, что нарушительницу уже обвиняют по другой статье — о грабеже во время военного положения. Теперь ей сообщили еще и о подозрении в жестоком обращении с животными.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет", — объяснили в полиции.

Напомним, в Киевской области произошла авария — столкнулись грузовик и рейсовый автобус. В результате ДТП госпитализировали трех пострадавших.

В Германии задержали украинца, который устроил дебош в электричке. Мужчина, который пытался проехать "зайцем", толкнул одного из полицейских и начал размахивать ножом.