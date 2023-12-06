Вирішив владнати конфлікт: в Києві чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці

Між сусідами виник конфлікт на побутовому ґрунті. За такий спосіб "ведення переговорів" із сусідом чоловікові може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

У Святошинському районі Києва чоловік влаштував розбірки з сусідом з використанням гранати. Його обеззброювали правоохоронці. Про це повідомляє поліція Києва.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному з багатоквартирних будинків чоловік погрожує підірвати гранату. На місце події миттєво прибули поліцейські спецпризначенці, слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки.

Було встановлено, що між сусідами виник конфлікт на побутовому ґрунті. Один із чоловіків за допомогою погроз боєприпасом вирішив його владнати. 45-річний мешканець будинку погрожував своєму сусідові підірвати гранату під дверима його квартири.

У фігуранта поліцейські вилучили гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуку його квартири знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПКУ. Зараз встановлюється, звідки в киянина взялися боєприпаси.

Чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Він перебуває під вартою. За такий спосіб "ведення переговорів" із сусідом йому може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Україна може виготовляти 5-7 тисяч боєприпасів на місяць, вважають Defense Express. Це дозволяють наявні зараз потужності.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали таємничі реактивні дрони ADM-160 MALD від США для пуску з літаків. Ці дрони грають роль "приманок" для перевантаження ворожої системи ППО.