Тільки російські казки: у дитсадках Криму заборонили костюми американських героїв, — ЗМІ

За даними місцевих жителів, більшість дітей на свята будуть сніжинками і зайчиками, а ось американських персонажів рекомендують виключити. В "уряді" заперечують заборону.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова дітям заборонили одягатися на свята в костюми американських супергероїв. Про це повідомляє "Крим.Реалії" 6 грудня.

Зазначається, що заборона фіксується в Керчі, де в дитячих садочках батькам рекомендують звернути увагу на героїв російських народних казок, замість персонажів з американських коміксів, мультфільмів і кіно.

"Американські супергерої не вписуються в лейтмотив дитячих свят і російських народних казок", — заявили в комітеті однієї з дошкільних установ, передає Telegram-канал "Керч Сегодня".

Дітям пропонують альтернативу у вигляді образів зайчиків і ведмедиків для хлопчиків, а ось для дівчаток — цукерки і сніжинки. Про Бетмена, Людину-Павука, Міньйонів тощо рекомендують забути.

Одна з жінок, яка виховує дитину в тимчасово окупованій Керчі, у коментарі виданню "Комсомольская правда" розповіла, що вони цьогоріч вперше пішли до дитячого садочка та одразу зіткнулися із забороною. На свята дітей рекомендують одягати виключно в героїв російських казок, а всі дівчатка будуть сніжинками.

Водночас, як наголошується в матеріалі, у "Міністерстві освіти" в Криму повідомили, що жодних офіційних рекомендацій дитячим садкам нібито не давали. Таке рішення дошкільні заклади приймають "самостійно".

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що окупанти нав'язують українцям свої свята і тим самим створюють для жителів захоплених територій атмосферу "нормального життя". При цьому на святкових концертах відбувається агітація за партію Путіна.