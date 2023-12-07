У Харківській області три авто влаштували масштабну ДТП: загинули шестеро людей (фото)

Рятувальникам за допомогою спецобладнання довелося вирізати з понівечених машин постраждалих і тіла загиблих.

У четвер, 7 грудня, стало відомо, що в Харківській області біля села Новопавлівка Ізюмського району сталася аварія. Про це повідомляє ДСНС у Telegram-каналі.

Зіткнулися одразу три автомобілі: легкова машина, мікроавтобус і вантажівка. Загалом трагедія забрала життя шістьох людей, ще п'ятеро дістали травми та перебувають у лікарні.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених авто постраждалих і тіла загиблих", — уточнили у пресслужбі ДСНС.

За даними поліції Харківської області, аварія сталася вранці 7 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району. Зіткнулися автомобілі: Nissan Primastar, вантажівка TATRA і Mitsubishi. Шестеро людей загинули, у п'яти — ушкодження.

Аварія в Харківській області Аварія в Харківській області

Нагадаємо, що 24 листопада в Київській області сталася ДТП за участю автомобіля медиків. Аварія, за інформацією правоохоронців, мала місце біля села Романівка. Від отриманих під час зіткнення травм загинув 21-річний пасажир.

Також повідомлялося, що 6 грудня в Одеській області п'яний правоохоронець скоїв серйозну ДТП. У підсумку один із постраждалих залишився без ніг. Слідство має дані про те, що водій легкового автомобіля зіткнувся з вантажівкою, яка їхала назустріч. Працівники Державного бюро розслідувань проводять слідство.