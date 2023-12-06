Одній людині ампутувало ноги: на Одещині п'яний правоохоронець скоїв серйозну ДТП (фото)

За інформацією слідства, чоловік зіткнувся з вантажівкою, яка їхала у зустрічному напрямку. Наразі слідство проводять працівники Державного бюро розслідувань.

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В Одеській області п’яний правоохоронець влаштував серйозну аварію. Травми отримали двоє людей. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

За попередньою інформацією, правоохоронець їхав за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: державне бюро розслідувань

Слідство повідомляє, що чоловік зіткнувся із вантажним автомобілем, який їхав у зустрічному напрямку.

Фото: державне бюро розслідувань Фото: державне бюро розслідувань

Унаслідок аварії одному пасажиру було ампутовано ноги, а інший отримав низку переломів та садна. Обох потерпілих госпіталізували. Зазначається, що аварія сталася 5 грудня неподалік села Єреміївка.

Фото: Скриншот

Слідство проводить Державне бюро розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває досудове розслідування.

ДТП в Україні

Неподалік від Києва 4 грудня внаслідок аварії травми отримали троє жінок. Правоохоронці повідомляли, що фура протаранила легковий автомобіль, який зупинився для зіткнення повороту. Внаслідок цього легковик відкинуло на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом.

1 грудня через зіткнення двох автомобілів загинули двоє осіб. Аварія сталася на вул. Старановодницькій у центрі Києва. Відомо, що за кермом одного з автомобілів перебувала особа у стані алкогольного сп’яніння.

22 листопада у Харківській області внаслідок аварії загинули двоє військовослужбовців. Повідомлялося, що чоловіки стояли на узбіччі, як на них наїхав автомобіль Subaru Forester. Винуватець аварії не надав потерпілим допомогу та поїхав з місця ДТП.