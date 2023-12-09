У Києві демонтували пам'ятник, натурником для якого був Кравчук (фото, відео)

У процесі демонтажу з'ясувалося, що копита коня, на якому сидить верхи радянський командир Микола Щорс, неможливо дістати з цементу, тому їх вирішили відпиляти.

У Києві в суботу, 9 грудня, демонтували кінний пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Щорсу, встановлений на бульварі Тараса Шевченка. Над демонтажем конструкції столичні комунальники працювали шість годин, повідомляє КМДА.

Для того, щоб працівники КП "Київблагоустрій" змогли зняти з постаменту семитонного Щорса, довелося задіяти різну важку техніку і навіть частково перекрити рух транспорту бульваром. У процесі демонтажу з'ясувалося, що копита коня, на якому сидить верхи командир, неможливо дістати з цементу, тому їх вирішили відпиляти. Приблизно 14:00 монумент повантажили на вантажівку і відвезли до музею авіації ім. Антонова. Антонова. Зазначимо, що монумент воєначальнику більшовиків простояв у центрі столиці майже 70 років.

Зі свого боку журналісти телеканалу "Київ" вирішили опитати перехожих і дізнатися, що кияни думатимуть про знесення пам'ятника на бульварі Тараса Шевченка. Багато хто висловився за те, щоб демонтувати фігуру самого Миколи Щорса, але залишити його коня.

"Залишити коня, але змінити особистість. Тому, що кінь насправді красивий і він мені подобається, як тварина", — сказала одна з перехожих журналістам.

Зі свого боку, молодий чоловік висловив думку, що пам'ятник потрібно демонтувати повністю і на його місці поставити монумент українським історичним особистостям. Наприклад, гетьманам Богдану Хмельницькому або Івану Мазепі. Ще одна киянка нагадала медійникам, що натурником для монумента "червоному командиру" свого часу послужив перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Тому вона запропонувала зрізати з фігури Щорса кашкет, кобуру і бінокль, перетворивши його в такий спосіб на пам'ятник самому Кравчуку.

Що відомо про пам'ятник Миколі Щорсу в Києві

На місці пам'ятника Щорсу в 1872-1926 роках був пам'ятник Олексію Бобринському — основоположнику залізниці в Києві. Сам монумент воєначальнику більшовиків було відкрито 30 квітня 1954 року — до так званого 300-річчя "возз'єднання України і Росії". Ініціатором встановлення монумента став особисто генсек СРСР Йосип Сталін, який видав відповідний указ ще 1936 року, проте реалізація проєкту затягнулася через початок Другої світової війни.

Натурником для образу в процесі створення пам'ятника працював майбутній перший президент України Леонід Кравчук (тоді він був студентом).

"Фігура до голови — це я, але голова не моя. Тобто найголовніше, що є в людини — це голова, а оскільки голова не моя, то я не вважаю себе Щорсом", — прокоментував цей факт політик в ефірі "Право на владу" у 2021-му році.

Микола Щорс — уродженець України, він родом із селища Сновськ, яке й сьогодні існує в Чернігівській області. У 1919 році "1-й Український радянський полк імені Богуна", який він сформував, брав Київ, де Щорс у лютому 1919 року був призначений комендантом. Воєначальника вбили в серпні 1919 року на Житомирщині, в боях із Галицькою армією ЗУНР. Хоча досі існує альтернативна версія, згідно з якою командира більшовиків убили співробітники ВНК. Образ Щорса активно почали просувати в 30-ті роки минулого століття, щоб створити міф про українців, які нібито підтримували встановлення радянської влади.

Пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка в Києві демонтували і відвезли Пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка в Києві демонтували і відвезли Пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка в Києві демонтували і відвезли Пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка в Києві демонтували і відвезли Пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка в Києві демонтували і відвезли

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Україні демонтують пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Звільнення від російської та радянської культурної спадщини чекає як на Київ, так і на інші українські міста. У Мінкульті повідомили, що саме вилучать із Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Раніше в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II й полководцю Олександру Суворову. Зокрема, пам'ятник "Засновникам Одеси" встановили на Катерининській площі 2007 року, а пам'ятник Суворову — 2012 року.