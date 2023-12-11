Смертельний обвал стіни в Києві: у ДСНС і депутатка Київради поділилися новими деталями

За даними рятувальників, трапилася трагедія на вулиці Лютеранська. Депутатка Ксенія Семенова заявила, що жителі столиці регулярно звертаються з проханнями відремонтувати подібні споруди, але питання все ще не вирішили.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували інцидент з обвалом опорної стіни в центрі Києва. Про це розповів спікер відомства Олександр Макушенко в коментарі "РБК-Україна" 11 грудня.

За його словами, трагедія сталася на вулиці Лютеранська, 4, що в Печерському районі столиці. Унаслідок цього загинула людина, а ще одна дістала поранення і була госпіталізована до лікарні.

"Ми надавали допомогу потерпілому внаслідок обвалення стіни, був виклик о 13:30, сталося обвалення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша дістала травму", — заявив Олександр Макушенко в коментарі ЗМІ.

Обвал опорної стіни в Києві: реакція Київради

Депутатка Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова у своєму Telegram-каналі також прокоментувала інцидент, який трапився в центрі української столиці.

Вона вважає, що обвал опорної стіни міг статися через помилку міської влади.

"Знаю це, бо маю в районі кілька ймовірно аварійних опорних стін. Роками мешканці звертаються з проханням їх відремонтувати. Але ж стіни не на балансі", — йдеться в повідомленні.

Ксенія Семенова продовжила, що для опорних стін було ухвалено рішення створити окреме комунальне підприємство, яке повинно буде відповідати за їхній стан. Поки що тривають переговори щодо цього питання, однак "стіни почали падати".

Також було зазначено, що стіни будувала не чинна міська влада, тож їхньої провини в цьому немає, однак водночас слід розуміти, що таке експлуатація і для чого необхідні своєчасні ремонти.

"Через деякий час ми також дізнаємося, що, виявляється, зливостоки треба ремонтувати й відводити від будинків, бо вода камінь точить, точніше підмиває дах і фундамент. Але це буде в іншій серії пізнавальної фізики", — підсумувала Ксенія Семенова.

Нові подробиці обвалу опорної стіни в центрі Києва Фото: Семенова тут/Telegram

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що в центрі Києва обвалилася опорна стіна, яку намагалися відремонтувати для утримання ґрунту. Унаслідок цього один будівельник загинув на місці, а другий був госпіталізований із травмами. Поліція почала розслідування.