Між станціями "Деміївська" і "Теремки": у КМДА назвали дату запуску човникового руху метро

Наразі розглядають запуск двох поїздів, кожен з яких ходитиме з інтервалом у 15 хвилин. Так влада хоче скоротити навантаження на наземний транспорт.

У столиці України планується впровадження човникового руху "синьою" лінією метро Оболонсько-Теремківської. Це буде здійснено в тестовому режимі на ділянці, де проводяться ремонтні роботи на кількох станціях. Починаючи з 13 грудня, планується запуск нового режиму руху поїздів. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ24".

"Зараз проводяться випробування такого виду руху в нічний час доби. Далі розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену", — зазначив він.

Представники міської адміністрації Києва уточнили, що розглядають варіант запуску двох поїздів по двох коліях з інтервалом від 30 до 15 хвилин, забезпечуючи частоту відправлень кожного поїзда в 15-хвилинному режимі.

"Це не буде одномоментно. Але поступово буде проводитися ремонт, буде підключатися наземний транспорт, щоб не створювати людям незручності", — розповів Кандибор.

Таким чином, у міській адміністрації Києва очікують, що впровадження човникового руху в метро призведе до переходу частини пасажирів на ці поїзди. Це, зі свого боку, має знизити завантаженість автобусного сполучення. Зазначається, що можливо буде перерозподіл пасажиропотоку з наземного транспорту на метрополітен.

Столична влада хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Нагадаємо, у Києві 8 грудня зупинили рух поїздів "синьої" гілки метрополітену на ділянці між станціями "Деміївська" і "Теремки" через підтоплення тунелів. За словами керівника метрополітену Віктора Брагінського, тріщини в тунелі могли з'явитися внаслідок неякісно виконаних будівельних робіт. Також проєктувальники могли прорахуватися з гідроізоляцією тунелів.

Крім того, гілка прокладена в заплаві річки Либідь, тому розгерметизація могла статися через приплив води. Проблемна ділянка проходить через плавуни, а насичені водою породи можуть просідати і переміщатися, що також могло вплинути на підтоплення.

Фокус докладно писав, що відомо про ситуацію в столичному метрополітені і як влада вирішуватиме цю проблему.

Також Фокус повідомляв, що, на думку радника мера Києва Дмитра Білоцерківця, винні в ситуації з київським метро — президент-утікач України Віктор Януковича та експрем'єр Микола Азаров.