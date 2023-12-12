Справа ексголови Фонду держмайна: НАБУ оголосило нову підозру (інфографіка)

Денис Кудін фігурує у справі НАБУ, яка стосується "вигідних" контрактів із заводами. Частина сировини потім опинилась у Росії та окупованому Криму.

Ексзаступник голови ФДМУ Денис Кудін отримав підозру у справі, яка стосується мільйонних збитків державі. Деталями 12 грудня поділилась пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Окрім Кудіна, у справі фігурують ще 11 осіб — високопосадовці Фонду держмайна, керівники "Одеського портового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", власники ТОВ та фізичні особи.

Фото Дениса Кудіна Фото: Соцмережi

"За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу", — пояснили в НАБУ.

Фігуранти незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак, щоб менше платити за перероблювання сировини.

Згодом, щоб не було підозр, вони навіть провели фейковий "конкурс" нового постачальника. Проте усе пішло не за планом, і перемогу здобула не підконтрольна зловмисникам компанія. Тоді захід навмисне зірвали.

Схожу операцію провернули й з "ОГХК". "Лояльний" директор підписав для учасників схеми чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) за заниженими цінами.

"Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму", — розповіли в НАБУ.

Загалом ці два епізоди призвели до збитків у розмірі понад 400 мільйонів гривень.

Фото: НАБУ

Варто зазначити, що у публікації НАБУ не вказано ім’я підозрюваного, однак в отриманні підозри Денис Кудін зізнався сам.

Реакція Дениса Кудіна

Виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ "Укрнафта" Денис Кудін підтвердив у соцмережах, що він отримав підозру від НАБУ. Він розповів, що це стало для нього "повною несподіванкою".

"Підозра стосується мого періоду роботи у Фонді держмайна. Для мене принципово важливо розібратися у цій справі, щоб ані у детективів, ані у суддів, ані у суспільства не було запитань щодо цього періоду моєї роботи. Буду доводити свою невинуватість у законний спосіб", — написав Кудін.

Пост Дениса Кудіна від 12 грудня Фото: Скриншот

Справа Сенниченка: що вже відомо

Екскерівник ФДМУ Дмитро Сенниченко за цією справою отримав підозру ще у листопаді. За даними слідства, саме він був організатором схеми з розкрадання та відмивання коштів. Сенниченко був звільнений з посади 17 лютого 2022 року.

Фото Дмитра Сенниченка Фото: УНІАН

Нагадаємо, працівники НАБУ та САП, за даними медіа, 29 листопада затримали одразу декількох суддів Київського апеляційного суду. Їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у справі екскерівника "Мотор-Січі" В’ячеслава Богуслаєва.

Також 29 листопада у НАБУ інформували, що на хабарництві спіймали депутата Миргородської міської ради. Посадовець вимагав у фермера понад 66 тисяч доларів.