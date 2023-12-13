Хакери зламали "Київстар" за допомогою облікового запису співробітника, — гендиректор (відео)

За словами гендиректора компанії Олександра Комарова, питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно приводять російські ракети".

Російські хакери вразили кіберзахист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор компанії Олександр Комаров.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство", — розповів Комаров.

Він додав, що висновки слідства йому поки не відомі.

За його словами, питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно приводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

Комаров також заявив, що компанія використовувала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології і від початку повномасштабного вторгнення відбила близько 500 кібератак.

"Мені здається, що приклад "Київстар" свідчить про те, що навіть найзахищенішу інфраструктуру може бути уражено. Це реально. Ми використовуємо найсучасніші технології від глобальних постачальників, щоб тримати периметр компанії закритим від кіберзагроз. Ми не перший рік стикаємося із загрозою, від початку війни відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак", — резюмував він.

Наслідки кібератаки — що відомо

Зазначається, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тож відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу.

Крім того, СБУ повідомило, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Йдеться про угруповання "Солнцепек".

"Він є хакерським підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), який у такий спосіб публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", — зазначила у своєму повідомленні СБУ.

При цьому в компанії "Київстар" додали, що чутки про нібито знищення комп'ютерів і серверів компанії — це просто фейк. І запевнили, що вся абонентська інформація та персональні дані в безпеці.

"Системи, в яких ці дані зберігаються — не постраждали від хакерської атаки", — запевнили в "Київстарі".

Раніше ми повідомляли про те, що оператор зв'язку "Київстар" спростовує заяви російських хакерів "Солнцепек" про крадіжку користувацької інформації. Компанія стверджує, що кіберзлочинці не змогли отримати доступ до систем зберігання цих даних.

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