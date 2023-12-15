Переховується від досудового розслідування: в Україні оголосили в розшук патріарха РПЦ (скріншот)

Патріарха, у разі його появи на території України, співробітники правоохоронних структур візьмуть під варту.

Настоятеля Російської Православної Церкви Патріарха Кирила оголосили в розшук. Про це вказано в інформаційній картці, яку опублікували на сайті реєстру МВС України.

Російського священнослужителя служителя звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, а також у ведення агресивних воєнних дій або агресивної війни. (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2).

У відповідній інформації йдеться про те, що очільнику РПЦ вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дата зникнення вказана – 11 листопада 2023 року.

Фото: МВС України

Він, як зазначено, "переховується від досудового розслідування", є в розшуку. Такий висновок можна зробити з матеріалів бази даних відомства.

Фото: МВС України

Підозра патріарху Кирилу

СБУ у листопаді повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, який благословив російських загарбників на вбивства українців. Він публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України та є представником найближчого оточення вищого керівництва Росії.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ. Долучені, як йдеться у заяві й представники УПЦ (МП) в Україні.

Російський патріарх регулярно поширює наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів. Патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів РФ. В повідомленнях він підтримав агресивну політику кремля і закликав вірян об’єднатися у війні.

Нагадаємо, у квітні патріарх Кирило запропонував заможним росіянам віддати свої гроші "на благо РФ". Він впевнений, що за останній рік Росія стала сильнішою, але їй треба трохи допомогти.