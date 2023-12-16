Директор не відповідатиме: як себе почувають діти, яких не пустили в укриття у Києві (фото)

Мама дітей Олександри та Богдани каже, що вони вже поспілкувались з психологом. У поліції їм сказали, що єдиний, хто ймовірно, понесе відповідальність, буде охоронець.

14 грудня охоронець школи №40 не пустив двох дітей у сховище через те, що вони були з собакою. Поки вони бігли до іншого укриття неподалік спрацювала ППО, тому вони пережили стрес. Мама постраждалих Любов Овчиннікова розповіла в коментарі "УП.Життя" про стан дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження через те, що дітей залишили в небезпеці – це частина перша стаття 135 Кримінального кодексу України. 11-річна Олександра та 12-річний Богдан вже поспілкувались з психологом, розповіла мама дітей.

"Як сказав мені слідчий, директор відповідальності за інцидент не понесе, бо на той момент його не було і наказу охоронцеві не пускати дітей із собакою він не давав. Єдиний, хто, ймовірно, понесе відповідальність – це охоронець. У поліції мені сказали, що будуть розбиратися, уже відкрили кримінальне провадження", – каже Любов Овчиннікова.

Вона каже, що раніше діти вже заходили в бомбосховище із собакою, раніше їм цього не забороняли так робити. Саша та Богдан тримаються добре, попри чималий стрес. Мама розказала, що інше бомбосховище знаходилось за 3 хвилини від школи, куди їх не пустили. Коли відбувся вибух, вони ще не встигли спуститись в укриття. Від переляку вони присіли, а Олександра розплакалися.

Олександра та Богдана

Після інциденту, за словами Любові, в Олександри розболілася голова через стрес. Так стало відбуватись після того, як їхній батько загинув на війні торік у Запорізькій області. Він служив в ССО "Азов".

"Також після стресу вона стає нервова, її все дратує, вона хоче усамітнитися і ні з ким не говорити. Така поведінка у неї триває протягом двох днів після стресу. Вона має його пережити в собі", – продовжує розповідати Любов Овчиннікова.

Тепер сімʼя Овчиннікових у випадку повітряної тривоги ходять в інше укриття. Мама каже, що це вона сказала дітям йти в ту школу. Відтак охоронець міг би хоча б з точки зору людяності пустити з собакою, але сказати, щоб з наступного разу приходили без нього, вважає Любов.

Нагадаємо, 15 грудня в школі заявили, що дітей не пустили із домашньою твариною, бо у когось в бомбосховищі могла бути алергія на собак.

Фокус розібрався, що відомо про ситуацію з недопуском дітей до укриття в школі у Святошинському районі Києва.