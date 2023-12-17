Є план "Б": у Зеленського розповіли, що робитиме Україна в разі відсутності допомоги від Заходу

Радник президента Олег Устенко заявив, що дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів. Тож для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.

Україна перейде до плану "Б" в разі відсутності західного фінансування в перші дні 2024 року. Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента України Олег Устенко.

"Якщо підтримки не буде в перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану "Б". План "Б" може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", — пояснив Устенко.

Він заявив, що дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів. Тож для України дуже важливою є систематичність траншів допомоги від союзників.

За прогнозами Устенка, Україна може отримати $10 мільйонів із заморожених російських активів першим траншем. Ці кошти одразу спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету.

Водночас радник президента України висловив сподівання на надання фінансової допомоги з боку Європейського Союзу до 25 грудня.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Україну бачити позитивний знак у голосуванні за бюджетну підтримку, навіть попри те, що очільник Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення в ніч на п’ятницю.

Також 14 грудня представництво скандинавської держави в Європейську Союзі повідомило, що Швеція погодила передачу зимового пакета допомоги на 124 мільйонів євро.