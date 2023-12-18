Теракт на Закарпатті: внаслідок вибуху постраждав ветеран-доброволець з двома протезами (фото)

Перші дві гранати, які кинув депутат-підривник, покотилися під стілець учасника війни з Росією. Протези фактично врятували йому життя.

Військовий Василь Штефко, який пішов на фронт воювати, приховавши, що має два протези. Під час теракту на території Керецьківської сільради 15 грудня він отримав поранення. Про це повідомляє "Укрінформ".

Василь наразі перебуває у лікарні, оскільки отримав осколкові поранення м'яких тканин. Йому надають медичну допомогу. Поранений забезпечений ліками.

Чоловік розповів журналістам агенції, що перші дві гранати, які кинув депутат-підривник, покотилися під його стілець. Події відбувалися дуже швидко.

"За дві-три секунди, я не встиг зреагувати", – пояснив ін.

Внаслідок вибуху він опинився у медичному закладі. Йому фахівці зробили усі операції, стан стабілізували. Штефко зазначив, що фактично його врятували протези. Один із них сильно пошкоджений, тому доведеться міняти.

Штефко додав, що у лікарні йому надали всю необхідну допомогу. Він повністю забезпечений ліками та належним доглядом.

Василь Штефко Фото: Укрінформ

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

У Закарпатській області 15 грудня місцевий депутат Сергій Батрин підірвав гранати. Подія відбулася у Керецьківській сільській раді Мукачівського району. Він під час сесії дістав із кишені гранату та кинув її на підлогу. Після цього пролунали кілька вибухів. Правоохоронці почали розслідування інциденту за фактом терористичного акту. Загалом 26 людей постраждали. Шестеро з них перебувають у важкому стані та були госпіталізовані.

Нагадаємо, 17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інформацією Офісу генпрокурора, вирішувалося питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на вчинення терористичного акту, оскільки внаслідок вибуху загинула людина.