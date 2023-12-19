Алкоголізм, злидні та немає війни: в Австрії випустили пропагандистський підручник про Україну (фото)

Автори шкільного підручника стверджують, що головними характеристиками України є транзитність країни, родючі чорноземи, відсутність системи соціального забезпечення, тягар із часів Радянського Союзу та велика кількість зубожілих людей.

В австрійському шкільному підручнику було виявлено численні кліше й упереджені твердження щодо українців, які описують їх як людей, схильних до алкоголізму, які мешкають у крайній бідності й стикаються з тяжкими умовами ще з часів Радянського Союзу. Війну, розпочату 2014 року, у підручнику назвали "напруженими відносинами" без надання додаткових деталей про російське вторгнення. Інформацію про це опублікував івано-франківський стоматолог Денис Микитин у соцмережі Х.

Пост Дениса Микитина

Користувач виклав фото з підручника географії.

Головними пунктами конспекту стала транзитність країни, родючі чорноземи, відсутність системи соціального забезпечення, тягар із часів Радянського Союзу та велика кількість зубожілих людей.

Також стоматолог наголосив, що австрійці написали в підручнику, що більша частина населення Криму є російськомовною та що східна частина України виявляє інтерес до зміцнення політичних зв'язків із Росією. Згідно з їхнім поглядом, українці висловлюють підтримку введенню російської як другої державної мови, а також наголошують на проблемах, пов'язаних із корупцією та "значним проявом націоналізму".

"Так, частина цього правда, але суть у тому, що корупція, тотальна бідність і "напружені відносини з Росією" — це 80% того, що написано в підручнику про Україну. В історичному аспекті згадується тільки совок і "молода країна", що створює у школярів образ фейкової нації. Жодного слова про війну зі скотоубл*дією, крім того, що вона підтримує якихось там сепаратистів", — зазначає він.

У підручнику зазначено, що наша країна "дуже молода".

Пост Дениса Микитина

Нагадаємо, що чернетка нового підручника історії, написаного для школярів Російської Федерації, спровокувала скандал в Угорщині.

А в оновлених російських підручниках також є розділ про вторгнення Росії в Україну, яке названо там "Спеціальною військовою операцією". У цьому розділі йдеться про те, що метою так званої "СВО" є нібито "захист Донбасу та попереджувальне гарантування безпеки Росії".