"Дітям його не вистачає": Зеленська розповіла, що для неї зміниться після війни (відео, фото)

В інтерв'ю перша леді України підкреслила, що українцям потрібна допомога в усіх сенсах.

Перша леді України Олена Зеленська зауважила, що нечасто бачиться з чоловіком і наскільки розлуку з батьком, президентом України Володимиром Зеленським, переносять їхні діти. Про це перша леді розповіла в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке розміщене на YouTube-каналі Офісу президента України.

За словами дружини президента, він з 24 лютого 2022 року буквально живе на роботі. Тож вони з дітьми дуже рідко бачаться ним, а якщо це стається, то здебільшого під час робочих зустрічей і офіційних виходів.

Втім, Зеленська чудово розуміє, чому наразі не тільки їхній родині, а й тисячам інших сімей доводиться бути розділеними, чому потрібно перетерпіти, "бо знаємо, за що боремося". Усвідомлюють це і діти — 19-річна Олександра і 10-річний Кирило.

"Ця війна змінює все, розділяє сім'ї. Ми зараз не можемо жити всі разом. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає, авжеж… Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом", — поділилася дружина українського гаранта.

Олена Зеленська зазначила, що для неї закінчення війни символізуватиме, зокрема, й те, що тисячі родин з усієї країни нарешті воззʼєднаються, так само, як її родина.

"Психологічно українці виснажені, але в нас немає іншого виходу, як триматися і чекати на возз'єднання. Чому всі ще хочуть перемоги, щоб закінчилася війна? Щоб знову зустрітися, щоб можна було бути родиною разом. Особливо це відчувається зараз, перед різдвяними святами, коли за традицією вся сім'я має зібратися за одним столом, а ця традиція неможлива зараз для багатьох", — прокоментувала перша леді.

Фото: Instagram

І додала, що українці неймовірно вдячні за те, що наші міста й села захищені ППО, зокрема завдяки Німеччині. Однак зауважила, що з огляду на інтенсивність обстрілів, яка не зменшується, страшно уявити, що буде, коли ці засоби закінчаться.

"Ми бачимо, що санкції діють, але вони діють повільно. Ми бачимо, що хтось зі світових лідерів продовжує тиснути руку агресорові. І це не може не лякати… Нам потрібна допомога в усіх сенсах. Нам потрібні наші союзники, щоб і далі тиснути на ворога. Нам потрібна військова допомога, щоб наші захисники могли оборонятися", — наголосила Зеленська.

Важливо Олена Зеленська розповіла як часто бачиться Володимир з нею та дітьми

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська заявляла, що не хоче, аби її чоловік залишився на посту президента ще на один чи більше термінів.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про побачення з дружиною.