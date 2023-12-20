"Стає менше": ВПО почали адаптуватися на нових місцях проживання, — Верещук

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, програми "Прихисток" тепер потребують набагато менше людей, і в ній зареєстровано всього 350 тисяч громадян.

Станом на сьогодні 350 тисяч українських переселенців є учасниками програми "Прихисток", яка передбачає виділення безкоштовного житла. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі "Укрінформ" 19 грудня.

За її словами, спостерігається позитивна динаміка, адже небайдужі громадяни продовжують допомагати своїм співвітчизникам, які зіткнулися з великою війною. Водночас людей, які цього потребують, стає менше і це теж позитивний сигнал.

За весь період дії програми, яка розпочала свою роботу 3 березня 2022 року, "Прихистком" скористалося щонайменше 3,7 мільйона людей з усієї країни.

"Станом на сьогодні маємо 350 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які проживають за програмою "Прихисток". Враховуючи такий об'єм, 350 тисяч — це звісно, суттєве зменшення. Але ми щиро радіємо такому зменшенню", — продовжила Ірина Верещук.

Також, продовжує міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, не може не тішити той факт, що внутрішньо переселені громадяни почали адаптуватися в нових місцях. Вони знаходять роботу, самостійно орендують житло, а також забезпечують власні потреби.

Відповідно, якщо людина більше не потребує програми "Прихисток" — вона освоїлася поза домом.

"Коли ми бачимо, що учасників програми стає менше, ми розуміємо, що вони адаптувалися, знайшли можливість не користуватися "Прихистком". Це той випадок, коли зменшення означає покращення", — підсумувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 12 листопада Ірина Верещук заявляла, що на адаптацію українців, які були змушені покинути свій дім, можуть піти роки і це триватиме навіть після війни. Як приклад міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій назвала українців, які залишили свою домівку ще 2013 року і стали переселенцями. Нині їх налічується до 1,5 млн осіб.