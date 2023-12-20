З України хотіли вивезти "камінець", якому понад 160 мільйонів років, — митниця (фото)

Виявилось, що скам’янілість — це справжній "палеонтологічний ексклюзив". Експерти припускають, що його знайшли на Черкащині.

З України хотіли вивезти "палеонтологічний ексклюзив" віком приблизно 161-165 мільйонів років. Деталями 20 грудня поділилась пресслужба Державної митної служби України.

Скам’янілість затримали працівники Київської митниці. Її відправили поштою з Тернополя у США.

У відомстві розповіли, що "незвичний шорсткий камінець з наростами" привернув увагу митників. Його вирішили передати в музей, щоб там оцінили цінність скам’янілості.

Фото екслюзивної скам'янілості Фото: Державна митна служба України

Виявилось, що "камінець" — це панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp.

"З позиції палеонтолога, це — ексклюзив", — підкреслили в митній службі.

Експерти вважають, що скам’янілість могли знайти у селі Трахтемирів в Черкаській області — в басейні Дніпра. Геологічний вік знахідки становить приблизно 161-165 мільйонів років.

"Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина", — передала пресслужба.

Фото екслюзивної скам'янілості Фото: Державна митна служба України

Спеціалісти порадили внести скам’янілість у Державний реєстр національного надбання та Музейний фонд.

"Вкотре нагадуємо, що для вивезення через митний кордон культурних цінностей необхідно мати відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого документа у цьому випадку митникам надано не було", — підкреслили в митній службі.

На порушників склали протокол про порушення митних правил, а саму скам’янілість вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, колумбійський священник випадково знайшов два круглих камені, які вважав скам’янілими рослинами. Згодом з’ясувалось, що це крихітні черепашачі панцири.

Наприкінці липня з України намагались вивезти за кордон унікальну скрипку. Унікальний інструмент нібито не має власника, його супроводжували лише двоє водіїв-іноземців та стюардеса.