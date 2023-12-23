$400 тисяч на купівлю БпЛА: Володимир Носов придбав барабани "Бумбокс" на благодійному аукціоні

Барабани Mapex Saturn відомого українського гурту "Бумбокс" були продані на благодійному аукціоні за 400 тисяч доларів. Новим власником став Володимир Носов, засновник і CEO WhiteBIT. Усі кошти від продажу будуть спрямовані на купівлю БпЛА для підрозділу Андрія Хливнюка. Подія відбулася в межах щорічної премії Forbes Ukraine "Підприємець року 2023".

Аукціон, на якому були виставлені барабани гурту "Бумбокс", відбувся в Києві 8 грудня на щорічній премії від Forbes Ukraine "Підприємець року 2023". З гостей, які активно змагалися за лот, перемогу здобув Володимир Носов, засновник і CEO WhiteBIT, однієї з найбільших криптобірж в Європі з українським корінням.

Уся сума від продажу барабанів, а це 400 тисяч доларів, буде направлена на купівлю БпЛА для одного з підрозділів Збройних сил України.

Загалом у межах благодійного аукціону Forbes Ukraine серед 256 гостей заходу було розіграно чотири лоти, за продаж яких вдалося зібрати $579 000. Ці кошти будуть спрямовані на протезування військових та закупівлю потужних БпЛА.

"Я переконаний, що війна вимагає постійної єдності та підтримки тих, хто наближає перемогу. Зараз більше ніж коли-небудь маємо проявити рішучість і готовність допомагати. Бізнес та кожен українець, в будь-який час, будь-де. Участь у благодійних аукціонах для мене — це спроба привернути увагу до важливих питань та нагадати про необхідність продовжувати донатити всіма доступними способами", — підкреслив Володимир Носов.

Володимир Носов не вперше бере участь у благодійних аукціонах. Серед лотів, котрі вже придбав засновник і CEO WhiteBIT: автівка Фредді Мерк’юрі Rolls-Royce Silver Shadow за майже 11 мільйонів гривень, кришталевий мікрофон гурту Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів та золота медаль українського спортсмена Сергія Ємельянова за 900 тисяч гривень. Усі кошти від продажу лотів були направлені на підтримку Збройних сил України. За свою активну участь у підтримці України Носов отримав відзнаки від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Нагадаємо, що цьогоріч найкращим підприємцем України за версією Forbes Ukraine став Олег Гороховський. У різних номінаціях перемогли: Томаш Фіала, Віктор Іванчик, Ярослава Гресь, Лев Жиденко і Тарас Панасенко, Ростислав та Олена Вовк.