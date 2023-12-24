У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната (фото)

За інформацією правоохоронців, у помешканні під час вибуху перебувало двоє людей. Чоловіка 1968-го року народження було доставлено до медзакладу.

В одній із багатоповерхівок у Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Одну людину було госпіталізовано. Про це повідомляють у поліції Полтавської області.

Інцидент стався у суботу, 23 грудня, близько 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку у мікрорайоні Молодіжний.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Правоохоронці повідомляють, що на момент детонації гранати у помешканні перебувало двоє людей: 55-річний чоловік та жінка. Травми отримав лише чоловік, його доставили до лікарні.

За словами начальника Кременчуцького районного управління поліції Олександра Холондовича, граната могла вибухнути через необережне поводження. Зокрема, це одна із версій слідства.

Проводячи слідчі дії поліцейські вилучили уламки небезпечного предмета та відправили на експертизу. Зазначається, що кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного поводження зі зброю та боєприпасами.

Нагадаємо, 14 листопада у поліції повідомляли, що у Кременчуці надійшло два повідомленні про людей, які принесли у громадські місця боєприпаси. Зокрема, в одному з випадків повідомлялося, що чоловік поклав у руку відвідувачці кафе предмет, який був схожий на гранату. Після вчиненого зловмисник втік, однак його невдовзі затримали.

В іншому випадку правоохоронців повідомили про невідому особу на вулиці, яка тримає у руках небезпечний предмет. Однак за попередньою інформацією йшлося про страйкбольну гранату.

4 грудня повідомлялося, що у столиці України внаслідок вибуху гранати загинув чоловік 1950 року народження. Інцидент стався на території приватного будинку.