Вбачили порушення: у Львові покарали жінку, яка в тролейбусі зламала собі щелепу

За фактом падіння літньої жінки в громадському транспорті відкрили кримінальне провадження, і пенсіонерку звинуватили в тому, що погано трималася за поручень, тому винна в завдані собі тілесних ушкоджень.

У Львові притягнули до адміністративної відповідальності пенсіонерку, яка після того, як водій різко загальмував, злетіла з сидіння і зламала собі щелепу. Жінку звинуватили у тому, що вона не трималася за поручні. Цю історію в мережі розповіла журналістка Віка Балицька.

За її словами 69-річна місцева жителька Людмила Крижанівська їхала в тролейбусі №24, а на проспекті Червоної калини водій різко загальмував і вона впала з сидіння. Внаслідок цього заламала щелепу і лікувалася в стаціонарі.

Жінка звернулася із заявою до поліції, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження. В ході розслідування слідчі встановили, що жінка сама винна і має бути притягнута до адміністративної відповідальності.

"Людмила, на думку слідчого, сидячи у тролейбусі, погано трималася за поручень — вона трималася однією рукою, а треба було двома, тому винна в завдані собі тілесних ушкоджень", — розповідає журналістка.

Вона зазначила, що крім Людмили тоді впали ще дві жінки, але вони не писали заяв до поліції, бо не отримали суттєвих травм.

Справу Людмили поліція закрила. В постанові патрульного йдеться, що Людмила порушила п.5.2 а) ПДР.

"ПДР України 5.2 Обов'язки і права пасажирів. 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування", — цитує постанову Віка Балицька.

Вона наголосила, що в ній не йдеться про те, що пасажир має триматися за поручні обома руками, тому звинувачення на адресу жінки є "маразматичними".

"Там жодного слова про дві руки! Зрештою, ви коли сидите (не стоїте) в тролейбусі, ви тримаєтеся за поручні? Тролейбус — це не атракціон в луна-парку. Може там ремені безпеки треба облаштувати? Людмила має право оскаржити цю маразматичну постанову впродовж 10 днів", — резюмувала журналістка.

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