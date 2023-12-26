Чи буде сніг в новорічну ніч: погода в Україні на 31 грудня та 1 січня (карта)

Погода має порадувати українців мокрим снігом та невеликою хуртовиною в деяких регіонах. Мороз передбачається лише в Карпатах, а вже 1 січня Україну накриють тумани.

Метеоролог Ігор Кібальчич пояснив, чи очікувати українцям на сніг у новорічну ніч та якою буде температура з 31 грудня на 1 січня. Про це відомо з матеріалу Meteoprog від 26 грудня.

Через кліматичні зміни кількість снігу в Україні суттєво зменшилась. Взимку частіше стали випадати дощі, а короткі періоди снігопадів швидко змінюють відлиги.

"Не дивно, що і напередодні Нового Року ми все частіше спостерігаємо за вікном вогку, похмуру та безсніжну погоду, часом з туманами та слабким дощем. І лише зрідка можемо милуватися білосніжними морозними краєвидами та ліпити сніговиків", — наголосив експерт.

Така тенденція спостерігається по всій території України, за винятком лише високогірної частини Карпат.

Чи буде сніг на Новий рік?

За прогнозом метеоролога, з 31 грудня на 1 січня варто також очікувати теплої та вологої погоди.

Вдень 31 грудня на заході, на півночі та у центрі пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На сході та півдні опадів не передбачається. Сніг може випасти лише в Карпатах, на крайній півночі України та в районі Полісся.

Вдень 1 січня також очікуються дощі, мряки та мокрий сніг. Також передбачаються тумани й подекуди ожеледиця.

Можлива площа та потужність снігового покриву в Україні на 1 січня Фото: Meteoprog

Яка буде температура?

Температура вдень 31 грудня та 1 січня становитиме від +3°C до +8°C. Вночі вона опуститься до приблизно 0°C.

На півдні та в Криму у новорічну ніч буде тепліше — від +1°C до +6°C. Вдень очікується від +6°C до +11°C.

Зі слів метеоролога, через аномально високі температури у більшості регіонів України Новий рік зустрічатимуть без снігу. Невеликий мороз очікується лише в Карпатах. Там температура коливатиметься від -1°C до -6°C. Також в горах можлива слабка хуртовина.

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