Що віщує сніг у новорічну ніч: зимові народні прикмети про погоду та врожай
Сніг 31 грудня може не тільки змусити вас змінити плани на новорічну ніч. Якщо вірити народним прикметам, то за погодою на Новий рік можна планувати і літню відпустку.
Коли не було метеорологів, погоду люди передбачали, спираючись на спостереження і досвід попередніх поколінь. Народні прикмети про те, якою буде погода і чи буде гарний урожай у майбутньому році, зібрав сайт Ogorod.ua.
Найточнішими вважаються саме зимові прикмети, тож будьте спостережливі, щоб бути готовими до примх погоди.
Прикмети про врожай
Прикмети про врожай були важливою частиною життя наших пращурів, тому що від цього безпосередньо залежало виживання. У наш час знання прикмет досі допомагає садівникам і городникам. Ось що говорить народна мудрість:
- Сувора і сніжна зима — урожайний рік, зима тепла — рік голодний.
- На річці лід рівний — врожаю не чекай, лід на річці купами — розширюй комору.
- Багато снігу — багато хліба, немає снігу — немає хліба.
- У січні бурульки на дахах — бути врожаю.
- Сніг у новорічну ніч — гарний урожай зерна, а якщо тепло і сухо — літо буде спекотним.
- Туман на Новий рік — буде хороший урожай овочів.
- На Стрітення (2 лютого за новим календарем) намело кучугури — до гарного врожаю.
- Вітер і сніг у Різдвяну ніч — хороший урожай зерна.
- Південний вітер на Старий Новий рік — літо буде дуже спекотним, східний — буде великий урожай фруктів.
- На Водохреща (6 січня за новим календарем) хмарно — буде врожай зернових, небо ясне — влітку буде посуха.
Прикмети про погоду
Народні прикмети досить точно пророкують, якою буде погода наступного року. Тож запам'ятовуйте і спостерігайте, щоб знати, до чого готуватися:
- Зимовий ліс шумить — чекай потепління.
- Сніг на початку грудня — буде дощове літо.
- Зима тепла зима — чекай холодного літа з дощами.
- Зоряне ясне небо взимку — скоро вдарять морози.
- Теплий січень — весна буде пізньою.
- Морозний лютий — літо буде спекотним.
- Заметіль на Водохреща — холодна Масляна.
- Іній на деревах — чекай потепління.
- Дощі в лютому — до мокрого літа, а якщо сухо і холодно — чекай літньої посухи.
- Дим із труби стелиться — до тепла, стоїть стовпом — чекай на мороз.
Як рослини передбачають погоду
- Хороший урожай грибів восени — зима буде довгою.
- Горобина рано почервоніла — чекай на сувору зиму.
- Дерева дружно скинули листя — будуть сильні морози.
- "Гола" цибуля — до теплої зими, шкірка у цибулі товста і багатошарова — зима буде морозною.
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