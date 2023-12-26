Замовник за умовами договору мав право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків.

У зв’язку зі зривами термінів будівництва Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар. Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Замовник за умовами договору мав право, як зазначається, відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків. Це можливо у тому разі, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в певний термін договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен ухвалив рішення відмовитися від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором. Підрядник отримав відповідне повідомлення.

Фото: Prozorro

Будівництво метро на Виноградарі

У Києві після тривалої перерви наприкінці лютого 2023 року відновили будівництво метро на Виноградарі. Про це у коментарях ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

У підприємстві наголосили, що це болісна тема для багатьох мешканців української столиці. Будівництво розпочалося ще до повномасштабної війни, але в результаті було заморожено.

У 2018 році столична влада обіцяла містянам відкрити першу станцію наприкінці 2021 року, але не встигла за термінами, а потім почалася війна. Згідно з опублікованим раніше проєктом, у Київському метрополітені збираються побудувати чотири нові станції від кінцевої "Сирець": "Мостицька", "Проспект правди", "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка".

Нагадаємо, 19 грудня у КМДА спростували чутки про зупинку "червоної" гілки метро. За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, роботи з посилення опор мосту не вплинуть на функціонування "червоної" гілки столичного метрополітену.