Ексзаступника голови Нацполіції Тишлека перевіряють на незаконне збагачення, — ДБР (фото)

На запитання журналістів, які саме слідчі дії було проведено та якою є подальша доля цього провадження з огляду на звільнення фігуранта з колишньої посади, у Бюро не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Державне бюро розслідувань продовжує проводити досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне збагачення". Про це повідомляє ДБР у відповіді на інформаційний запит "Української правди".

"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі "BihusInfo" в сюжеті з назвою "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка", — зазначили у Бюро.

В ДБР додали, що досудове розслідування триває, однак, на запитання журналістів, які саме слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження з огляду на звільнення Тишлека з посади заступника голови Нацполіції, у Бюро не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Дмитро Тишлек – передумови для звільнення

У листопаді журналісти Bihus.Info опублікували результати розслідування. Повідомлялося, що заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек пов'язаний із представниками криміналітету, а в його дружини є російський паспорт. Згодом в МВС заявили, що посадовця відсторонили.

Дружина — Олександра Балакай, у нульових у Ростовській області отримала громадянство РФ. Як повідомлялося, вона й досі зберігає російський паспорт.

Марія Балакай, теща правоохоронця, мешкає в Росії. Улітку 2018 року вона приїхала на територію України, придбала житло, виписала довіреність на доньку, передавши право розпоряджатися нерухомістю, і повернулася до Росії.

Нагадаємо, після гучного скандалу Дмитро Тишлек звернувся до ДБР щодо розслідування щодо самого себе та заявив, що журналісти перекрутили деякі факти з його біографії.