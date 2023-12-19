Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорт РФ у дружини

Керівник МВС Ігор Клименко підтвердив інформацію стосовно звільнення посадовця. Уже колишній чиновник заявив, що чекає результатів розслідування за заявою, яку він сам написав.

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Дмитро Тишлек, заступник голови Національної поліції України, написав рапорт про звільнення. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна".

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Замкерівника Нацполіції, якого через скандал відсторонили від роботи, продовжує працювати, — ЗМІ

Правоохоронець розповів, що рішенні ним було ухвалено. Тишлек рапорт про звільнення з посади за власним бажанням вже написав.

"Подав на підпис керівництву", – пояснив він.

У коментарі Дмитро Тишлек розповів, що чекає на результати від ДБР. З його слів, розслідування розпочато саме за його заявою, а також відповідної перевірки співробітниками НАЗК.

Ігор Клименко, керівник МВС, також підтвердив інформацію стосовно звільнення. У коментарі виданню він заявив, що рішення вже ухвалили.

"Наказ підписав", – сказав міністр.

Дмитро Тишлек – передумови для звільнення

У листопаді журналісти Bihus.Info опублікували результати розслідування. Повідомлялося, що заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек пов'язаний із представниками криміналітета, а в його дружини є російський паспорт. Згодом в МВС заявили, що посадовця відсторонили.

Дружина — Олександра Балакай, у нульових у Ростовській області отримала громадянство РФ. Як повідомлялося, вона й досі зберігає російський паспорт.

Марія Балакай, теща правоохоронця, мешкає в Росії. Улітку 2018 року вона приїхала на територію України, придбала житло, виписала довіреність на доньку, передавши право розпоряджатися нерухомістю, і повернулася до Росії.

Нагадаємо, 10 жовтня у Нацполіції розповіли, скільки поліцейських перейшло на бік окупантів. Усім співробітникам органів, які залишилися на захоплених територіях, було заочно вручено підозру в державній зраді.