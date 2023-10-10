Усіх звільнили: у Нацполіції розповіли, скільки поліцейських перейшло на бік окупантів

За словами Івана Виговського, усім співробітникам органів, які залишилися на захоплених територіях, було заочно вручено підозру в державній зраді.

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Менше одного відсотка українських поліцейських після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік Російської Федерації і почали співпрацювати з окупантами. Про це заявив глава Національної поліції Іван Виговський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 10 жовтня.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях України наразі працює 400 колишніх співробітників поліції, які після 24 лютого не виїхали звідти і продовжили співпрацю з противником.

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"Близько 400 співробітникам поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлено про підозру в державній зраді. Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%", — розповідає Іван Виговський.

Окремо він зазначив, що ще близько 400 українців на сьогоднішній день продовжують перевіряти на можливу співпрацю з російськими окупантами.

Є ще категорія громадян, які відмовилися виходити з тимчасово захоплених територій. Їх уже звільнили зі служби в поліції.

"Усіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, на кого були хоч якісь сумніви, перевірили за допомогою поліграфа", — продовжив Іван Виговський.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що в СБУ підозрюють мера Мукачева в корупційній схемі, але він продовжує все заперечувати. За даними слідства, міськрада незаконно передала у приватну власність землю центрального спорткомплексу міста і завдала збитків державі в майже 100 млн грн. Міський голова заявив, що все було згідно із законом.