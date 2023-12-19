Замглавы Нацполиции Тишлек подал в отставку после расследования о паспорте РФ у жены

Руководитель МВД Игорь Клименко подтвердил информацию об увольнении чиновника. Уже бывший чиновник заявил, что ждет результатов расследования по заявлению, которое он сам написал.

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Дмитрий Тишлек, заместитель главы Национальной полиции Украины, написал рапорт об увольнении. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Україна".

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Замруководителя Нацполиции, которого из-за скандала отстранили от работы, продолжает работать, — СМИ

Правоохранитель рассказал, что решение им было принято. Тишлек рапорт об увольнении с должности по собственному желанию уже написал.

"Подал на подпись руководству", — пояснил он.

В комментарии Дмитрий Тишлек рассказал, что ждет результатов от ГБР. По его словам, расследование начато именно по его заявлению, а также соответствующей проверки сотрудниками НАПК.

Игорь Клименко, руководитель МВД, также подтвердил информацию об увольнении. В комментарии изданию он заявил, что решение уже приняли.

"Приказ подписал", — сказал министр.

Дмитрий Тишлек — предпосылки для увольнения

В ноябре журналисты Bihus.Info опубликовали результаты расследования. Сообщалось, что заместитель руководителя Нацполиции Дмитрий Тишлек связан с представителями криминалитета, а у его жены есть российский паспорт. Впоследствии в МВД заявили, что чиновника отстранили.

Жена — Александра Балакай, в нулевых в Ростовской области получила гражданство РФ. Как сообщалось, она до сих пор сохраняет российский паспорт.

Мария Балакай, теща правоохранителя, проживает в России. Летом 2018 года она приехала на территорию Украины, приобрела жилье, выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью, и вернулась в Россию.

Напомним, 10 октября в Нацполиции рассказали, сколько полицейских перешло на сторону оккупантов. Всем сотрудникам органов, которые остались на захваченных территориях, было заочно вручено подозрение в государственной измене.