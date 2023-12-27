"Тунель просідає": у Києві можуть частково перекрити ще дві станції метро

За словами заступника голови київської адміністрації Миколи Поворозника, влада вже почала підготовку до ремонтних робіт і великих проблем виникнути не повинно. Планується запуск додаткових маршрутів наземного транспорту.

Ще на кількох станціях столичного метро було виявлено проблеми, внаслідок чого їх доведеться тимчасово перекрити. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю "Економічнiй правдi", яке було опубліковано 27 грудня.

За його словами, йдеться про ділянку київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка". Там сильно просідають тунелі, у зв'язку з чим влада починає підготовку до планового ремонту.

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає жодних великих проблем", — заявив Микола Поворозник.

Водночас керівництво комунального підприємства "Київський метрополітен" не планує повністю перекривати рух поїздів і транспорт продовжить курсувати. Зазначається, що найімовірніше йдеться про організацію почергового човникового руху по одному тунелю в обидва боки.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Потяги ніде не будуть розвертатися, вони будуть по черзі проїжджати цю ділянку одним тунелем", — продовжив заступник голови КМДА.

Така нова схема руху транспорту призведе до довших інтервалів між поїздами, однак "Київпастранс" на період тимчасових труднощів збирається організувати додаткові маршрути наземного транспорту. Роботи, найімовірніше, почнуться вже влітку.

Нагадаємо, 8 грудня, у Києві з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська". Причиною стала розгерметизація тунелю і подальше підтоплення станцій.