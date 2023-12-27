Трьох українців у Польщі звинувачують у смерті президента футбольного клубу, — ЗМІ

Постраждалого після побиття чоловіка доправили до лікарні, де йому зробили операцію на черепі. Крім того, у нього були виявлені серйозні травми легень і нирок.

У Польщі після побиття помер 58-річний президент футбольного клубу Piaseczno Яцек Крупнік. До його смерті можуть бути причетними троє громадян України. Про це повідомляє польське видання polsatsport.pl.

Інцидент з президентом ФК стався 15 грудня у клубі Blu у місті Пясечно. Він у колі друзів святкував різдвяну вечірку, яку влаштувала компанія. Під час вечірки сталася бійка. Чоловіка побили троє українців. Внаслідок побиття Крупнік отримав травму голови та інші тілесні ушкодження.

У справі також затримали двох поляків, колег президента по роботі, оскільки інцидент спочатку кваліфікували як бійку.

Яцек Крупнік

Постраждалого Крупніка доправили до лікарні, де йому зробили операцію на голові. Крім того, у нього були виявлені серйозні травми легень і нирок.

Лікарі кілька днів боролися за його життя, але врятувати не змогли. Президент MKS Piaseczno помер у понеділок у віці 58 років.

Нагадаємо, що у Польщі після пологів померла 27-річна українка. Вона була на 33-му тижні вагітності,, а через важкий стан її до лікарні доправив чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Польщі дорослі побили двох українських підлітків. Внаслідок нападу 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. Також постраждав неповнолітній підліток, який намагався захистити подругу.