За 5 місяців з бюджету було виділено майже 250 млн на виробництво серіалів, — нардеп

За словами нардепа Ярослава Железняка, за рік лише одному телеканалу було перераховано 116,1 мільйона гривень на виробництво інформаційних програм для телемарафону "Єдині новини".

Протягом останніх п’яти місяців із Держбюджету на виробництво серіалів було виділено майже 250 мільйонів гривень. Про це повідомив народний депутат з політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

Він наголосив на словах Володимира Зеленського, який ще у 20 липня в одному зі своїх звернень заявив, що музеї, символи та серіали зараз не є пріоритетними. Відповідно на це необхідно використовувати позабюджетні кошти.

Нардеп також згадав, що 27 липня в Україні було звільнено міністра культури Олександра Ткаченка. Зокрема, цьому передували декілька скандалів, у які потрапив міністр. Йдеться про заміну герба на монументі Батьківщина-Мати за 28 млн гривень та близько 400 млн гривень видатків на виробництво серіалів.

Втім після звільнення Ткаченка за п’ять місяців на закупівлю серіалів було здійснено оплат на 248,4 мільйона гривень.

"Вже після заяви Президента та звільнення міністра — сукупно платежів пройшло від ДП за послуги виробництва різних серіалів на 248,4 млн грн бюджетних грошей", — написав Ярослав Железняк.

Зокрема, кошти на виробництво серіалів перераховує державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України". Депутат заявив, що держпідприємство не лише фінансує серіали, але й функціонування телемарафону "Єдині новини".

Так, лише одному телеканалу, а саме ТОВ "ТРК "Студія 1+1" у грудні було сплачено 14,2 мільйона гривень. За словами нардепа, за цей рік тільки цьому телеканалу загалом було перераховано 116,1 мільйона гривень.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Нагадаємо, як писали ЗМІ у листопаді, протягом цього року українське кіно принесло державі 31,4 мільйона гривень. Зазначалося, що ця сума є рекордною та перевищує минулорічні доходи у 4,5 разів.

Також у липні в Україні спалахнув новий скандал через виділення 33 мільйона гривень телеведучому та актору Юрію Горбунову на новий серіал. Йшлося про серіал із робочою назвою "СМТ Інгулець".