"Неможливо розрізнити": у Черкасах близнючки вирішили скласти іспит обманом (фото)

Дівчина намагалася скласти тест на знання правил ПДР замість сестри, користуючись зовнішньою схожістю. За підсумком сестрам довелося пояснюватися перед правоохоронцями.

У Черкасах дівчина спробувала скласти іспит зі знання правил дорожнього руху замість своєї сестри-близнючки. Про це повідомили в Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Черкаській області 27 грудня

"Дана і Діана. Сестри близнючки. У них навіть імена схожі, а зовні й узагалі неможливо розрізнити", — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що сестри разом пішли вчитися в автошколу. Після проходження теоретичної підготовки вони з'явилися в сервісний центр МВС №7141 міста Черкас складати іспит зі знання ПДР. Діана успішно склала іспит, тоді як її сестра не змогла пройти тестування з першого разу.

Коли настав час перездачі, замість Дани на іспит прибула Діана. Дівчата розраховували, що зовнішня схожість введе в оману співробітників сервісного центру, проте адміністратор відомства викрив сестер.

За підсумком результати складеного іспиту було анульовано, а сестрам довелося пояснювати ситуацію співробітникам правоохоронних органів.

Сестрам довелося мати справу з поліцією Фото: Сервісний центр МВС у Черкаській області

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