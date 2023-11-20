Пішла вчитися заради онуків: 82-річна бабуся склала вступний іспит до коледжу (фото)

Кім Чон Чжа навіть не могла мріяти про навчання в коледжі через їхнє фінансове становище. П'ять років тому вона вступила до жіночої середньої школи й не пропустила жодного заняття.

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82-річна Кім Чон Чжа з Південної Кореї розповіла, що сподівається вивчати англійську мову, щоб мати змогу спілкуватися зі своїми онуками, які живуть у США. Про це пише Next Shark.

Перед важливим тестом бабусю підбадьорювали її однокласниці. Вона вирушала складати іспит на знання південнокорейської мови (College Scholastic Ability Test, CSAT).

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У четвер Кім Чон Чжа приїхала в Сеульську середню школу для дівчаток у Мапо (західна частина Сеула), щоб скласти тест CSAT. Це вступний іспит, який може тривати до восьми годин, вважається одним із найскладніших у світі.

За повідомленнями, жінка є найстаршою людиною, яка складає іспит цього року. Однокласниці з жіночої середньої школи Ilsung підбадьорювали й висловлювали свою підтримку, коли вона йшла до місця проведення тесту.

Кім народилася в бідній сім'ї, у якій було восьмеро дітей, у Японії 1941 року і переїхала до Південної Кореї наприкінці японського колоніального правління. У неї не було можливості відвідувати школу, оскільки п'ять років по тому почалася Корейська війна.

Вона розповіла журналістам, що навіть не могла мріяти про навчання в коледжі через їхнє фінансове становище. Але після багатьох років, коли виросли її власні діти, вона нарешті знайшла час для навчання. П'ять років тому вона вступила до жіночої середньої школи Ilsung і не пропустила жодного заняття.

Пенсіонерку підбадьорювали інші однокласниці

Кім сподівається вивчати англійську мову в коледжі, щоб мати можливість спілкуватися зі своїми онуками в США. У своєму виступі на телешоу "Ти вікторина" вона згадала випадок в аеропорту, коли вона розплакалася, пропустивши рейс своєї доньки в Америку, бо не змогла прочитати корейською та англійською, щоб знайти шлях на посадку.

Видання зазначає, що тест CSAT перевіряє здібності студентів до математики, природничих наук, історії, мов та інших предметів. У червні уряд Південної Кореї оголосив про плани скоротити кількість "убивчих запитань", або складних завдань, які не входять до програми державних шкіл.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я попрощалася з покійним батьком у нічному клубі. Ролик, знятий під час прощання з покійним, став вірусним у соцмережах по всьому світу. Його сім'я вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику.

Також стало відомо, що жінка живе в покинутій лікарні, щоб менше платити. Аїша Барратт, яка раніше жила у вікторіанському будинку, показала своє нове житло в серії з 3 роликів у TikTok і зібрала понад сім мільйонів переглядів. Тисячі людей ставили запитання і відзначали незвичайну обстановку.