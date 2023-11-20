"Стала артефактом": у бібліотеку повернули книгу, яку взяли понад 100 років тому (фото)

Збірка "Знамениті композитори" не повернеться в обіг через її крихкий стан. Очікується, що бібліотека зберігатиме книгу, яка пережила пожежу.

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Бібліотечна книга, прострочена більш ніж на століття, нарешті повернулася на полиці однієї з публічних бібліотек США. Про це пише Metro.

Примірник книжки "Знамениті композитори" був узятий із книгосховища міста Сент-Пол (штат Міннесота) ще 1919 року.

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Книжка, в якій були представлені такі композитори, як Бах і Моцарт, була знайдена однією сім'єю під час розбору речей родичів.

Джон Ларсон, координатор електронної бібліотеки Сент-Пола, сказав, що він сумнівається в тому, що збірка "Знамениті композитори" повернеться в обіг через її крихкий стан. Він очікує, що бібліотека зберігатиме книгу.

"Настав момент, коли це вже не просто стара книга, а артефакт. У ній є трохи історії", — сказав він.

Ларсон зазначив, що за 25 років роботи в бібліотеці це була найстаріша книга, яку він коли-небудь повертав. Він вивчив маркування книжки та з'ясував, що вперше її було внесено до каталогу бібліотеки в 1914 році. Це було за рік до того, як пожежа в будівлі знищила 160 000 книг з її фонду. На момент пожежі майже третину книг у бібліотеці було взято додому. Таким чином, "Знамениті композитори" стали одним із тих літературних творів, яким пощастило вціліти у вогні.

Штамп 1916 року підтверджує, що книга знову надійшла до фонду бібліотеки Фото: Saint Paul Public Library

Штамп 1916 року підтверджує, що книга знову надійшла до фонду бібліотеки.

"Бувало, що повертали книжки, які, можливо, були взяті додому 20 або 30 років тому, але такого, щоб вони мали такий вигляд, ніби їх не було 100 років, не було", — сказав він.

Мер міста Сент-Пол Мелвін Картер у суботу пожартував у твіттері, що штрафу не буде. Бібліотека, як і багато інших по всій країні, припинила стягувати плату за прострочення у 2019 році.

На думку Ларсона, у той період, коли книжка була взята додому, штраф за запізнення становив би пенні на день.

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