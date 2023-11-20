"Стала артефактом": в библиотеку вернули более чем на 100 лет просроченную книгу (фото)

Сборник "Знаменитые композиторы" не вернется в оборот из-за его хрупкого состояния. Ожидается, что библиотека будет хранить книгу, которая пережила пожар.

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Библиотечная книга, просроченная более чем на столетие, наконец-то вернулась на полки одной из публичных библиотек США. Об этом пишет Metro.

Экземпляр книги "Знаменитые композиторы" был взят из книгохранилища города Сент-Пол (штат Миннесота) еще в 1919 году.

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Книга, в которой были представлены такие композиторы, как Бах и Моцарт, была найдена одной семьей во время разбора вещей родственников.

Джон Ларсон, координатор электронной библиотеки Сент-Пола, сказал, что он сомневается в том, что сборник "Знаменитые композиторы" вернется в оборот из-за его хрупкого состояния. Он ожидает, что библиотека будет хранить книгу.

"Наступил момент, когда это уже не просто старая книга, а артефакт. В ней есть немного истории", — сказал он.

Ларсон отметил, что за 25 лет работы в библиотеке это была самая старая книга, которую он когда-либо возвращал. Он изучил маркировку книги и выяснил, что впервые она была внесена в каталог библиотеки в 1914 году. Это было за год до того, как пожар в здании уничтожил 160 000 книг из ее фонда. На момент пожара почти треть книг в библиотеке была взята на дом. Таким образом, "Знаменитые композиторы" стали одним из тех литературных произведений, которым повезло уцелеть в огне.

Штамп 1916 года подтверждает, что книга вновь поступила в фонд библиотеки Фото: Saint Paul Public Library

Штамп 1916 года подтверждает, что книга вновь поступила в фонд библиотеки.

"Бывало, что возвращали книги, которые, возможно, были взяты на дом 20 или 30 лет назад, но такого, чтобы они выглядели так, как будто их не было 100 лет, не было", — сказал он.

Мэр города Сент-Пол Мелвин Картер в субботу пошутил в твиттере, что штрафа не будет. Библиотека, как и многие другие по всей стране, прекратила взимать плату за просрочку в 2019 году.

По мнению Ларсона, в тот период, когда книга была взята на дом, штраф за опоздание составлял бы пенни в день.

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