Безслідно зник із карт: історія таємничого остова-фантома (фото)

Уперше його побачив і наніс на карту капітан Джеймс Кук. Через 100 років китобійне судно Velocity також повідомило про знаходження острова Сенді, що було відмічено на британських і німецьких картах XIX століття. Однак пізніше люди почали сумніватися в його існуванні.

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Загадковий острів Сенді сотні років з'являвся на картах, але в сучасних записах його більше немає. Про це пише Daily Express.

По всьому світу розкидані маловідомі та невивчені острови, багато з яких розташовані за сотні, а іноді й тисячі кілометрів від найближчої суші. Однак є й такий шматок суші серед океану, який викликає більший інтерес, ніж інші, його часто називають "островом-фантомом".

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Колись острів Сенді розташовувався між Австралією і Новою Каледонією (французькою територією), але сьогодні, після того, як останніми століттями дослідники намагалися знайти його географічне місце, але так і не змогли, він здається вигаданим.

Історія цього клаптика суші почалася 15 вересня 1774 року, коли капітан Джеймс Кук наніс на мапу острів "Сенді I", розташований недалеко від північно-східного узбережжя Австралії та в східній частині Коралового моря. Моряк писав про це у своїй "Карті відкриттів, зроблених у південній частині Тихого океану" 1776 року.

За оцінками істориків, довжина острова становила близько 15 миль, а ширина — трохи більше ніж 3 милі, що досить важко не помітити з огляду на його розміри. У 1876 році, рівно через 100 років після виходу збірки, китобійне судно Velocity також повідомило про знаходження острова Сенді, що було відзначено на британських і німецьких картах XIX століття.

Китобійне судно Velocity також повідомило про знаходження острова Сенді, що було відзначено на британських і німецьких картах XIX століття Фото: R.C. Carrington, of the Hydrographic Office

Однак незабаром на деяких картах стали використовувати ED — "сумнівне існування" — після того, як під час кількох плавань не вдалося виявити острів там, де він нібито знаходився. У 1979 році Гідрографічна служба Франції повністю виключила острів зі своїх морських карт, але через кілька десятиліть острів Сенді знову став з'являтися на цифрових картах.

22 листопада 2012 року австралійські вчені на судні Southern Surveyor вирушили на пошуки острова, але, як і в попередні рази, їм не вдалося виявити скільки-небудь значної ділянки суші. Вони зафіксували точну глибину океану в точці координат, яка склала менше ніж 4300 футів, що означає, що шансів на те, що під хвилями може ховатися земля, практично немає.

Google Maps видалив цей острів зі свого сервісу, його смутні обриси все ще можна виявити Фото: Google Maps

Хоча Google Maps видалив цей острів зі свого сервісу, його неясні обриси все ще можна виявити під час пошуку за цими точними координатами: 19,22° П.Ш. 159,93° В.Д.

Видання зазначає, що не існує конкретного пояснення, чому різні дослідники протягом багатьох років повідомляли про те, що бачили острів Сенді, але багато хто вважає, що це могли бути плавучі залишки вулканічного виверження, яке повільно просувалося Тихим океаном, перш ніж повністю розчинитися в морі.

Раніше Фокус повідомляв, що близько 100 пасажирів круїзного лайнера отримали травми через шторм. На судно Spirit of Discovery обрушилися дев'яти метрові хвилі, шквальний вітер і сильний дощ. Умови були настільки важкими, що спрацювала автоматична система безпеки корабля.

Також стало відомо, що біля берегів Англії 382 роки лежить корабель зі скарбом в 1 млрд фунтів. Загадка судна Merchant Royal продовжує інтригувати як морських дослідників, так і простих людей. Велика частина скарбів залишається не знайденою.