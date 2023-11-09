"Ельдорадо морів": біля берегів Англії 382 роки лежить корабель зі скарбом в 1 млрд фунтів (фото)
Загадка судна Merchant Royal продовжує інтригувати як морських дослідників, так і простих людей. Велика частина скарбів залишається не знайденою.
На борту судна Merchant Royal, побудованого в Лондоні 1627 року, перебувало 450 кілограмів золота, 400 злитків мексиканського срібла і близько 500 000 іспанських песо, а також незліченна кількість коштовного каміння і перлів. Корабель віз вантаж із Мексики. Про цю історію, яка оповита таємницями, згадує британський таблоїд Daily Star.
Десь в Атлантичному океані, біля берегів Корнуолла (Англія), лежить скарб вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів. Він знаходився на борту затонулого 1641 року судна, відомого як "Ельдорадо морів".Важливо
Попри численні спроби рятувальних компаній, точне місцеперебування 700-тонного корабля залишається загадкою. На борту Merchant Royal, побудованого в Лондоні 1627 року, за чутками, перебувало 450 кілограмів золота, 400 злитків мексиканського срібла і приблизно 500 000 іспанських песо, а також незліченна кількість дорогоцінних каменів і перлів.
Попри всі зусилля команди, корабель почав текти, і врятувати його не вдалося. Унаслідок аварії загинули 18 осіб. Скарби, вартість яких на той час становила третину державних коштів Англії, затонули.
Таємниця корабля Merchant Royal, вартість якого зараз оцінюють в 1 млрд фунтів стерлінгів, продовжує інтригувати, як морських дослідників, так і простих людей. У 2007 році американська компанія Odyssey Marine Exploration виявила на морському дні в Атлантичному океані 600 тисяч срібних монет, сотні золотих монет та інші артефакти. Ці скарби, які, за чутками, належали королівським торговцям, були вивезені компанією Odyssey у США.
Однак після довгих судових позовів їм було наказано повернути монети в Іспанію, що дало змогу припустити, що насправді корабель був іспанським фрегатом.
Попри раніше безрезультатні спроби знайти "Ельдорадо морів", 2019 року надія все ж відродилася. У рамках телешоу Treasure Quest вчені та інші фахівці продовжили роботу над пошуком найбільшого скарбу. Того ж року рибальське судно Spirited Lady знайшло величезний якір, датований, за оцінками, 1600-1800 роками, біля берегів Корнуолла.
Ця знахідка звузила зону пошуку для рятувальних компаній, які шукають скарби Merchant Royal. Однак донині таємниця корабля "Ельдорадо морів" залишається нерозгаданою досі.
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