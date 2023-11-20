Пошла учиться ради внуков: 82-летняя бабушка сдала вступительный экзамен в колледж (фото)

Ким Чон Чжа даже не могла мечтать об учебе в колледже из-за их финансового положения. Пять лет назад она поступила в женскую среднюю школу и не пропустила ни одного занятия.

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82-летняя Ким Чон Чжа из Южной Кореи рассказала, что надеется изучать английский язык, чтобы иметь возможность общаться со своими внуками, которые живут в США. Об этом пишет Next Shark.

Перед важным тестом бабушку подбадривали ее одноклассницы. Она отправлялась сдавать экзамен на знание южнокорейского языка (College Scholastic Ability Test, CSAT).

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В четверг Ким Чон Чжа приехала в Сеульскую среднюю школу для девочек в Мапо (западная часть Сеула), чтобы сдать тест CSAT. Это вступительный экзамен, который может длиться до восьми часов, считается одним из самых сложных в мире.

По сообщениям, женщина является самым пожилым человеком, сдающим экзамен в этом году. Одноклассницы из женской средней школы Ilsung подбадривали и выражали свою поддержку, когда она шла к месту проведения теста.

Ким родилась в бедной семье, у которой было восемь детей, в Японии в 1941 году и переехала в Южную Корею в конце японского колониального правления. У нее не было возможности посещать школу, поскольку пять лет спустя началась Корейская война.

Она рассказала журналистам, что даже не могла мечтать об учебе в колледже из-за их финансового положения. Но по прошествии многих лет, когда выросли ее собственные дети, она наконец нашла время для учебы. Пять лет назад она поступила в женскую среднюю школу Ilsung и не пропустила ни одного занятия.

Пенсионерку подбадривали другие одноклассницы

Ким надеется изучать английский язык в колледже, чтобы иметь возможность общаться со своими внуками в США. В своем выступлении на телешоу "Ты викторина" она вспомнила случай в аэропорту, когда она расплакалась, пропустив рейс своей дочери в Америку, потому что не смогла прочитать по-корейски и по-английски, чтобы найти путь на посадку.

Издание отмечает, что тест CSAT проверяет способности студентов к математике, естественным наукам, истории, языкам и другим предметам. В июне правительство Южной Кореи объявило о планах сократить количество "убийственных вопросов", или сложных заданий, которые не входят в программу государственных школ.

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