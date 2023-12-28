Спонукав російський серіал: у Києві підліткам загрожує до 10 років тюрми за розбійні напади (фото)

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, фігуранти залучили до своєї "протиправної діяльності" дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення.

У Києві правоохоронці викрили групу підлітків, які готувалися вчинити серію злочинів на території міста, наслідуючи приклад російського серіалу. Про це повідомляє столична поліція.

За інформацією у пресслужбі, юнаки організували та скоїли напад на 16-річного хлопця.

"Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що за скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Невідомі побили та пограбували 16-річного хлопця

Крім того, у пресслужбі зазначають, що на початку грудня 2023 року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина.

"До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу", — наголошують правоохоронці.

У Києві група підлітків готувалася вчинити серію злочинів

До злочину фігуранти долучали дівчат

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, під час проведення розшукових заходів оперативники встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

"Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці", — розповідає Трембіцький.

У Києві група підлітків готувалася вчинити серію злочинів У Києві група підлітків готувалася вчинити серію злочинів

За його словами, фігуранти залучили до своєї "протиправної діяльності" дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення. Як наголошує начальник Подільського управління поліції, перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів.

"Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а "виручені" кошти розподілили між собою", — додає Трембіцький.

На злочин фігуранти пішли після перегляду російського серіалу

Згодом фігуранти зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, "яких вони хотіли наслідувати".

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили як речовий доказ.

У Києві група підлітків готувалася вчинити серію злочинів

Слідчі повідомили про підозру двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження. Йдеться про ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

За інформацією у відділі комунікації поліції, санкція відповідної статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", що розповідає про бандитські угруповання в Казані наприкінці 1980-х років, продовжує набирати популярність серед української молоді . За словами психологині Юлії Святенко, це пов'язано з тим, що в юному віці люди схильні до агресивної поведінки та неприйняття оточення, тому герої серіалу приваблюють підлітків.