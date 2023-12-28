За кордоном українці утворили черги за новими паспортами: у чому причина (фото, відео)

Журналісти пишуть, що черги до ДП "Документ" за кордоном складають декілька тисяч осіб. Ймовірно, що такий ажіотаж викликав оприлюднений законопроєкт про мобілізацію.

Останніми днями у соціальних мережах та медіа поширюють фотографії і відео, на яких видно великі черги під українськими паспортними сервісами за кордоном. Імовірно, причиною такого ажіотажу є законопроєкт про мобілізацію, який можуть ухвалити в Україні. Про це пише видання BBC.

Журналісти зазначають, що скандальний проєкт закону опублікували 26 грудня. У разі його ухвалення, зміни у процесі мобілізації та військового обліку торкнуться навіть тих українців, які перебувають за кордоном.

Зокрема, військовозобов’язані чоловіки не зможуть за кордоном оформити як внутрішні паспорти, так і закордонні, якщо у них не буде військово-облікових документів. Їх не вимагатимуть лише у тих випадках, якщо чоловіки оформлюватимуть посвідчення на повернення в Україну, здійснюватимуть нотаріальні дії щодо спадщини у випадку загрози життю і здоров’ю.

Також військово-облікові документи не вимагатимуть якщо консульські дії стосуються дітей українців, якщо другий з батьків іноземець або не має громадянства.

Серед іншого, законопроєктом пропонується вносити ухилянтів до Єдиного реєстру боржників, що не дозволить їм отримувати посвідчення водія.

Попри те, що проєкт закону ще не прийнятий та до нього імовірно вноситимуть численні правки, як пишуть журналісти, в українців за кордом почалася паніка.

У соцмережах почали публікувати фото і відео з черг великих черг до українського паспортного сервісу ДП "Документ".

Черги до ДП "Документ" у Кракові Фото: соцмережі

Черги до ДП "Документ" у Кракові Фото: соцмережі

Як зазначають журналісти, у Міністерстві закордонних справ України не змогли підтвердити збільшення звернень від українців за послугами за кордоном. Однак там пояснили, що прийом громадян у консульствах і так здійснювався по запису, відтак побачити черги було малоймовірним.

Попри це, джерела видання у дипломатичних установах кажуть, що українці почали більше звертатися за оформленням документів.

Серед іншого, повідомляється про великі натовпи до відділень ДП "Документ", де разом з електронним записом є жива черга. Також зазначається, що на великі черги протягом останніх декількох днів українці скаржаться у соціальних мережах.

До прикладу, якщо раніше для отримання послуги необхідно було простояти у живій черзі від 15 хвилин до декількох годин, то зараз це займає набагато більше часу. Як пишуть журналісти, у деяких Telegram-каналах українці скаржаться, що список з живої черги зараз налічує 2300.

Журналістка видання побувала в українському паспортному сервісі у Варшаві та зазначила, що у залі очікування було не більше 50 людей, більшість з яких – чоловіки. Однак виявилося, що реальна черга складає декілька тисяч осіб, а українці самоорганізувалися та ведуть свої списки, які дозволили не стояти цілими днями у черзі. Видання пише, що вдень 28 грудня записатися у такий список можна було на 8 січня.

У ДП "Документ" журналістам відповіли, що не коментуватимуть виниклий попит та зазначили, що працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, за словами нардепа Вадима Івченко, в Україні розробляють законопроєкт, який дозволить призивати на службу українців за кордоном. За його словами, військовозобов’язані чоловіки, які виїхали з України, проходитимуть ідентифікацію. У разі її успішного проходження військовозобов’язані можуть отримувати повістки.

Також, за словами Володимира Зеленського, головнокомандувачі ЗСУ та Генштабу запропонували у наступному році додатково мобілізувати 500 тис. осіб. Втім у Міноборони не кажуть, звідки братимуть гроші на комплектування військових.