Посилення мобілізації: у Міноборони не відповіли, звідки братимуть гроші (відео)

У наступному році в Україні планують посилити мобілізацію. У Міноборони не кажуть, звідки братимуть гроші для екіпірування додаткових бійців, однак у них все сплановано.

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В Україні пропонують додатково мобілізувати 500 тисяч осіб. Зокрема, на комплектування військових потрібні додаткові кошти. У Міноборони не розкривають деталей, однак кажуть, що "все сплановано". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє "Радіо Свобода".

На запитання журналістів про те, звідки братимуть гроші на екіпірування мобілізованих осіб, Умєров відповів, що на 2024 рік все сплановано. Попри це він заявив, що не хочуть розголошувати деталей "що спланували, та як будуть це робити".

Зазначимо, що відповісти на інші запитання журналістів міністр не зміг, адже його вивели із приміщення.

Мобілізація додаткових 500 тисяч осіб

Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувачі Збройних сил України та Генштабу запропонували додатково мобілізувати близько пів мільйона осіб.

За словами президента, для прийняття такого рішення йому потрібно більше аргументів. Йдеться, зокрема, про обороноздатність та фінанси. Окрім того, найважливішим є питання демобілізації українських військових.

Тим часом за словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, йдеться не про залучення додаткової кількості людей до військової служби, а заміну тих, хто вже два роки бере участь у бойових діях. Зокрема, військовим, які на фронті від початку повномасштабного вторгнення, потрібен відпочинок.

Окрім цього, 26 грудня на пресконференції головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що було сформовано приблизну кількість людей, яких необхідно у наступному році набрати в армію. Попри це, запитів щодо конкретної кількості до Кабінету міністрів чи ВРУ не подавалося.

Нагадаємо, 26 грудня Залужний розповів, що незадоволений роботою територіальних центрів комплектування. Він пояснив, що недостатньо ефективна робота ТЦК призвела до обговорення нового проєкту закону про мобілізацію.