Сплатив 6 млрд податків РФ: СБУ оголосила про підозру власнику "Хортиці" Черняку (фото)

За інформацією правоохоронців, під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у фінансуванні збройної агресії Російської Федерації власнику одного з найбільших алкогольних холдингів Євгенію Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній. Про це у пʼятницю, 29 грудня, повідомляє СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на Черняка. За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

Підприємство сплатило 6 млрд податків до бюджету РФ

Служба безпеки встановила, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Згідно з інформацією СБУ, підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в РФ промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Черняка підозрюють у пособництві державі-агресору

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру фігуранту та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України, а саме: "пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

Нині вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Євгеній Черняк: що відомо

Бізнесмен Євгеній Черняк входить у ТОП-30 найбагатших людей України за версією журналу Forbes-Україна. Крім того, він очолює наглядову раду холдингу Global Spirits.

У 2003 році Черняк заснував лікеро-горілчаний завод "Хортиця". У 2004-му відкрив представництво ТД "Мегаполіс" у Росії, у 2010-му в США.

Євгеній Черняк. Фото: Instagram-сторінка бізнесмена

За інформацією Forbs, у червні 2013 року Черняк оголосив про покупку Полтавського лікеро-горілчаного заводу, де розпочав виробництво ТМ "Первак". А з 2018 року став ведучим YouTube-каналу "Big Money".

Нагадаємо, у липні російські ЗМІ повідомили, що у РФ нібито оголосили в розшук українського бізнесмена Євгена Черняка в межах справи проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits".