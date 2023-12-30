"Сподіваюся, є помилкою": власник "Хортиці" Черняк прокоментував підозру від СБУ

За словами засновника холдингу Global Spirits, він перебуває в розшуку в Росії, тому не міг сплачувати податки в Кремль ні за юридичними нормами, ні за етичними. Він сподівається, що це не була спроба рейдерської атаки.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру власнику одного з найбільших алкогольних холдингів країни Global Spirits. Євген Черняк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прокоментував таке рішення спецслужби.

За його словами, про підозру він дізнався випадково з Telegram-каналів і перед цим із ним на зв'язок ніхто не виходив і нічого не вручав. Крім того, його компанія нібито не могла працювати в Росії і тим самим фінансувати війну, тому що проти Global Spirits Москва запровадила санкції ще в 2014 році.

"Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Усі українські компанії перервали ліцензії за такою ж процедурою. Компанія виграла суд на Кіпрі і заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії", — пише Євген Черняк.

У документах справи, продовжує бізнесмен, ідеться не про сплату податків у РФ, а про якісь підприємства в Середній Азії, Сакартвело (Грузія) та Азербайджані. Євген Черняк заперечує, що був коли-небудь власником або посадовою особою на цих підприємствах, відповідно, не міг нічого купувати або продавати, тому звинувачення — "повний абсурд".

При цьому власники компаній, яким також можуть оголосити обвинувачення, не могли робити нічого такого через "юридичні та моральні причини. В одного з них загинув на фронті брат, корпоративний юрист пішов добровольцем і після поранення та контузії зник у районі Бахмута. Директор компанії також зараз перебуває на фронті.

"Усі, кого звинувачують у тому, чого вони не робили і зробити не могли, є активними донаторами, багато допомагали у волонтерстві та в донатах. Незрозуміло так само, як зазначені у справі підприємства могли платити податки в РФ, якщо вони знаходяться не в РФ, а в зазначених країнах, вони ж не могли платити податок до бюджету іншої країни", — продовжує власник Global Spirits.

Окремо Євген Черняк додає, що перебуває давно в розшуку і заочному арешті в Росії, тому явно не міг нічого платити або продавати їм за юридичними нормами та етичними міркуваннями, а Global Spirits і зовсім є найбільшим платником податків в Україні в цій галузі.

"Мовчати не будемо, ні я особисто, ні компанія, в якій я засновник, нічого не порушувала, але як і в багатьох українських бізнесів, у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку", — продовжує власник холдингу.

Він має намір зробити цей юридичний кейс публічним, тому запросив журналістів, адвокатів та активістів до суду, щоб люди нібито дізналися правду про подію.

Євген Черняк також нагадав, що за 54 роки свого життя він жодного разу не був судимий, не був частиною політичного життя України, а побудував свій бізнес з нуля. Попри те, що вже 12 років він проживає за межами країни, продовжує мати одне громадянство — українське.

"Відкритий, готовий відповісти на будь-які запитання у справі, нікуди не ховаюся, як не ховається, і ніхто з людей компанії, всі готові до пояснень, щоб розвіяти цей юридичний маразм, у якому їх намагаються звинуватити", — продовжив бізнесмен.

Євген Черняк відреагував на оголошення підозри від СБУ Фото: Скриншот Євген Черняк відреагував на оголошення підозри від СБУ Фото: Скриншот Євген Черняк відреагував на оголошення підозри від СБУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру власнику "Хортиці" Євгену Черняку у справі сплати 6 мільярдів податків у Росії. За інформацією правоохоронців, під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

У липні повідомлялося, що в РФ нібито оголосили в розшук українського бізнесмена Євгена Черняка в рамках справи проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits.