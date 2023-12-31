"Ми вистояли": військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)

Цього року привітання з прийдешніми новорічними святами українці почули від генерала Сергія Наєва, бійців Національної гвардії України, одеських прикордонників і Генерального штабу.

Напередодні прийдешнього Нового року військові та силові структури виступили з привітаннями, в яких звернулися до українців. Фокус зібрав найяскравіші виступи.

Наєв привітав українців із Новим роком

Командувач Операції об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв привітав українців із прийдешнім Новим роком.

"Рік, що минає, був непростим. Але ми вистояли і продовжуємо рухатися вперед", — написав він.

За його словами, за цей рік українці зробили досить багато.

"Мобільні вогневі групи, створені в стислі терміни, оснащені озброєнням і навчені вражати повітряні цілі. На небезпечних напрямках кордону створено фортифікаційні споруди тривалого використання. Встановлено десятки кілометрів мінних полів і мінованих завалів, вирито сотні тисяч метрів траншей і протитанкових ровів. Проведено низку навчань бійців Сил територіальної оборони, Національної гвардії України та Військово-Морських Сил", — додав він.

Одеські прикордонники привітали українців із Новим роком

На Facebook-сторінці Південного регіонального управління Держприкордонслужби України також опублікували привітання.

"З Новим Роком наша дружня, прикордонна родина!" — написали військові.

Музичне привітання від Генштабу з Новим Роком

У прес-службі Генерального штабу України опублікували пісенне привітання з прийдешнім святом.

"Святкова пісня солістки Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Людмили Зеленянської — "Новий рік", — йдеться в Генштабі.

Нацгвардія привітала з Новим роком

Бійці Національної гвардії України також записали привітання українцям із прийдешнім святом.

"У цей непростий для України час, перебуваючи далеко від своїх родин, хлопці впевнені в нашій перемозі і продовжують щодня робити все, щоб наблизити її", — написали військові.

Нагадаємо, що новорічне привітання від президента України, Володимира Зеленського, цього року буде особливо важливим. Воно розпочнеться о 23:45 і завершиться опівночі 1 січня. Глава держави підведе підсумки 2023 року